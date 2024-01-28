山東：曝光5起享樂主義、奢靡之風典型問題

（來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，春節將至，落實中央八項規定精神必須堅守節點、寸步不讓。日前，山東省紀委監委公開曝光5起享樂主義、奢靡之風典型問題，分別是：



濰坊市政府原黨組成員、副市長劉玉違規收受禮品、消費卡等問題。2013年2月至2023年3月，劉玉先後多次違規收受管理和服務對象所送的海參、購物卡等財物。劉玉還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年8月，劉玉受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



省衛生健康委執法監察局黨委書記、局長高峰違規接受宴請、收受消費卡問題。2023年3月14日晚，高峰帶領相關公職人員參加主管範圍內下屬單位組織的宴請，並違規收受下屬單位所送的消費卡。2023年8月，高峰受到黨內警告處分。



棗莊市市場監管綜合服務中心正縣級幹部沈道成借公務出行之機旅遊問題。2023年3月，沈道成赴新疆阿克蘇地區公務出行期間，改變公務行程，到當地胡楊林公園、溫宿大峽穀等景點游玩，並違規報銷旅遊期間差旅費。2023年9月，沈道成受到黨內警告處分。



冠縣農業農村局黨組書記、局長、四級調研員申延龍安排無公函接待、違規接受宴請問題。2022年2月至2023年5月，申延龍違規安排多次無公函接待；2023年6月23日，違規接受聊城某企業在內部餐廳提供的宴請，並收受禮品。2023年8月，申延龍受到黨內嚴重警告處分。



山東第一醫科大學第三附屬醫院（山東省醫學科學院附屬醫院）黨委副書記、院長盛立軍公車私用問題。2022年4月、2022年12月至2023年1月，盛立軍違規使用單位公車接送本人上下班，存在公車私用的問題。2023年6月，盛立軍受到黨內警告處分。



（來源：中央紀委國家監委）