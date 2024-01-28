成渝兩地職工醫保繳費年限3月起實現互認

中評社北京1月28日電／據新華每日電訊報導，新華社成都1月26日電（記者董小紅）記者26日從成都市醫療保障局獲悉，《成渝兩地職工基本醫療保險繳費年限互認管理辦法（暫行）》已於近期公布，其中明確，自2024年3月1日起，成渝職工醫保參保人在兩地辦理醫保轉移，可實現繳費年限相互認可、累計計算。



“假如某人在重慶已參加了10年職工醫保，後又轉入成都參加職工醫保，在達到退休年齡辦理醫保退休認定時，成都認可其在重慶10年的實際繳費年限，反之亦然。”成都市醫療保障局相關負責人介紹，參保人在重慶及成都累計繳費年限滿20年，就可在兩地中實際繳費時間最長的地方辦理醫保退休認定。



“政策實施後將推動成渝地區實現職工基本醫保實際繳費年限跨省市互認，具有創新帶動作用，有利於促進人才要素有序流動。”成都市醫療保障局相關負責人說。



據悉，為維護成渝兩地流動就業人員的醫療保障合法權益，此前，兩地已全面開通跨省市異地就醫直接結算、異地就醫備案互免以及5個病種門診特殊疾病直接結算服務，建設了13家成渝雙城醫保服務工作站，實現兩地醫保業務“異地辦、就近辦、馬上辦、幫助辦”。2024年，兩地醫保部門還將推進長期護理保險入住類機構互認、普通門診費用統籌結算等政策落地，進一步惠及兩地參保群眾。