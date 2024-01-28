雲南“三個定位”建設取得新進展

中評社北京1月28日電／據新華每日電訊報導，“民族地區經濟保持平穩發展、生態文明排頭兵建設持續推進、面向南亞東南亞輻射中心建設不斷加快。”過去一年，雲南“民族團結進步示範區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心”建設取得新進展，發展質效顯著提升。在2024年雲南省兩會上，人大代表、政協委員圍繞雲南“三個定位”建設談變化、謀出路。



一家人過上好日子



發展是解決民族地區各種問題的總鑰匙。雲南堅定“各民族都是一家人，一家人都要過上好日子”的信念，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推動民族地區主動服務和融入全省現代化發展大局，民族地區經濟發展保持穩定。



據瞭解，2023年，雲南省級財政下達707.5億元，支持民族地區基礎設施建設、科教文衛事業發展等，實施“枝繁幹壯”“幸福花開”“石榴紅”等重點工程和各民族交往交流交融“三項計劃”，全省累計創建137個全國民族團結進步示範區示範單位，建成374個現代化邊境幸福村（社區），各民族更加團結和睦、親如一家，共同唱響“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”的主旋律。



作為文化和旅遊大省，雲南積極推動各民族優秀文化傳承保護和創新交融。雲南省政協委員、文山壯族苗族自治州文化和旅遊局副局長汪玲介紹，文山州以節日為媒、以節日聚客、以節日促發展，促進州內各民族優秀文化創造性轉化、創新性發展。



“深化民族團結進步全域創建，將各項工作都賦予鑄牢中華民族共同體意識的內涵和意義”，雲南省政府工作報告中的這句話引起了眾多代表委員注意。



雲南省政協委員、國家一級演員、國家級非遺項目彝族海菜腔傳承人李懷秀說，要加大對非遺的保護與傳承力度，創新傳承人培養機制，讓非遺傳承走出去。

