福建中基層法院完成執行服務中心升級改造

中評社北京1月28日電／據新華每日電訊報導，近日，當事人許某傑來到莆田市仙游縣人民法院執行服務中心反映，“被執行人車輛的查封將於1月26日到期，希望能繼續查封，加急辦理”，窗口人員登記訴求、錄入系統並標明“緊急”，後台信息化系統立即彈出該訴求內容，工作人員隨即對相關信息查詢核實，很快就啟動再次查封。



“執行服務中心在法院和當事人之間架起一座橋梁，讓執行服務更貼近群眾，辦事效率更高。”仙游縣人民法院院長董金勇表示，該法院還上線“執行訴求管理系統”，2022年8月至今，已收到當事人訴求近5000件，辦結率達98%。



仙游法院是福建法院推進執行服務中心建設的縮影。截至2023年底，福建省94家中基層法院全部完成執行服務中心升級改造，為破解“執行難”注入新動力。



據瞭解，執行案件辦理採取分段集約模式，一個案件在執行立案、財產查控、執行實施等各環節涉及多名法官，每名法官同時負責多個案件。以往，執行服務窗口只是依托在訴訟服務中心的單一窗口，僅能辦理立案手續，這導致發現財產線索卻聯繫不上法官、當事人訴求得不到及時反饋等問題長期存在。



近年來，福建法院推進執行服務中心建設，各地法院開辟專門辦公場所，設置人工窗口接待群眾來訪，集納立案登記、案件信息查詢、事項辦理等服務事項，完善便民服務、溝通聯繫、信息公開等多種類別服務功能，推動執行服務從實體平台向網絡終端延伸，實現“一中心辦公、一體化管理、一張網通辦”。



執行服務中心建設有力促進執行案件辦案質效提高。數據顯示，2023年，福建法院共執結各類案件29.92萬件，執行到位金額1234億元。

