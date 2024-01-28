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中國海警回應菲向非法“坐灘”軍艦空投補給
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2024-01-28 11:02:53
中評社北京1月28日電／據央視網報導，“中國海警”微信公眾號消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，1月21日，菲律賓1架小型飛機向非法“坐灘”軍艦空投補給，中國海警實時跟監掌握，依法依規管控處置，對菲方補給必要生活物資作出了臨時性特殊安排。菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知，無益於緩和南海緊張局勢。我們正告菲方停止挑釁炒作，中國海警將加強仁愛礁及其鄰近海域維權執法，堅決捍衛國家主權和海洋權益。
（來源：央視網）
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