社區“微治理”撬動“新轉變”

中評社北京1月28日電／據新華每日電訊報導，“整治之後停車位多了，大家也更自覺遵守規則，我們現在終於不用擔心出門路被堵住了，小區環境和氛圍也好了很多。”日前，浙江省杭州市餘杭區瓶窑鎮匯觀山花苑居民李女士感慨著小區變化，連連誇贊。



據瞭解，匯觀山花苑緊鄰橋北農貿市場，許多來農貿市場的車輛停在小區內及小區門口，此前小區業主上班經常遇到出口堵、出行難的問題，嚴重影響居民正常生活。



餘杭區全面推行“分線包網”社區工作模式。分線專職網格員在走訪中，將匯觀山花苑居民反映的情況上傳到網格，再由網格匯報社區協同處理。隨即，社區召開議事協商會議，在充分聽取小區居民意見和建議後，最終商定將大橋北路區塊停車場對外開放運營，以紓解改善停車難題。同時，當地為小區門口安裝道閘，只允許業主車輛入內，並加強停車管理。



隨著城市規模的擴張和人口流動的加快，社區服務需求愈加多元。餘杭區聚焦黨建統領網格智治，選優配強專職社區工作者隊伍，立足“小網格”，融入“微服務”，撬動“微治理”，形成“事在格中辦，網盡所有事、服務零距離”的網格化服務管理新格局。



“‘分線包網’工作機制，不僅促進了社區工作者隊伍能力提升，進一步推動結構優化，還持續激發幹事能力，推動民生實事和群眾急難愁盼問題解決。”餘杭區相關負責人介紹，接下來，餘杭區將持續強化社區黨組織領導下的治理隊伍，不斷深化黨組織引領下的“眾人的事情由眾人商量”的生動實踐。