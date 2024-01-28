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李在明出庭：昂首走進法院 支持者圍堵高呼
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2024-01-28 11:03:07
中評社北京1月28日電／據海外網報導，韓聯社報導，1月26日，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明前往首爾中央地方法院，就貪腐瀆職案出庭受審。
現場畫面顯示，眾多支持者圍堵在法院門口，連續高呼“李在明”。李在明鞠躬並揮手致意。不過，面對記者提問，他一語不發，而是昂首闊步走向法院。
李在明1月2日參加活動時，被人用十幾厘米的刀子刺傷頸部，隨後住院治療。他10日出院後，於17日重返工作崗位。
（來源：海外網）
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