惠民生、留文脈、促發展並進

中評社北京1月28日電／據新華每日電訊報導， 曾經是產業工人翹首以盼的“新居”，如今更新成為人氣高漲的全齡友好“15分鐘社區生活圈”。修舊如舊的建築肌理，讓來訪者不知不覺步入上海的城市記憶中。曾在上海市楊浦區長白新村街道228街坊生活了30餘年的王莉敏感到無比驚喜：“沒想到自己的家能被完整保留下來，還在步行可達的範圍內增加了這麼多公共設施。”



城市更新一頭連著民生，一頭連著發展。剛剛閉幕的上海兩會釋放出明確信號：上海將以更大力度推進城市更新，2024年將完成12萬平方米零星舊改、31萬平方米不成套舊住房改造，再啟動10個“城中村”改造項目。同時，上海將持續推動一批老舊工業區、商業商務區、風貌保護區更新改造，進一步提升城市品質。



率先進入城市建設存量更新階段的上海市，正通過城市更新讓更多的老廠房、老舊小區、老建築成為“生活秀帶”，讓一處處見證近代歷史的老房子更勝往昔，在不斷傳承城市文脈的基礎上，為老百姓創造更高品質的生活，激活區域發展新動能，奮力譜寫人民城市建設新篇章。



創造高品質生活



長白新村街道228街坊，是上海20世紀50年代興建的第一批“兩萬戶”工人住宅之一。磚紅色的窗欞、復古的門框、素墻紅瓦的建築錯落有致……走進更新後的長白228街坊，可以深刻感受到上海城市生活的變遷。



年逾6旬的市民居春英難離“故土”。“舊房改造之後我搬到周邊住上了寬敞明亮的電梯房，新居的條件很好，但對原來住的長白228街坊還是依依不舍，每天我都到那裡兜一圈。”



老街坊更新後，最讓居民們獲得感“爆棚”的是公共空間和公共服務大幅提升。如今，環繞長白228街坊，一個“15分鐘社區生活圈”被成功構建：智慧型淨菜超市、特色餐飲美食、文化藝術培訓、休閑健身運動、長租公寓、中心綠地廣場和社區配套服務等多重業態集聚於此。

