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巴西東北部巴伊亞州多地遭遇暴雨
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2024-01-28 11:00:21
中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，據當地媒體1月27日報導，巴西東北部巴伊亞州多個城市自26日晚以來遭遇暴雨。
在該州首府薩爾瓦多市，一些主要道路出現了積水點，導致車輛行駛緩慢；在該州西部，暴雨引發的洪災導致多處房屋被淹，至少600人無家可歸；在該州南部的梅代羅斯內托市，暴雨導致河流泛濫，500名居民被困，正在等待消防人員救援。
目前尚無人員傷亡和失蹤的記錄。
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