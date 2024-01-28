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德國鐵路公司與火車司機工會達成臨時協議
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2024-01-28 12:57:02
（圖源：央視新聞）
中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間1月27日，德國鐵路公司與德國火車司機工會達成臨時協議，後者將提前結束全國範圍內的鐵路罷工。客運罷工將在29日2時結束，原計劃罷工將持續至29日18時。
據瞭解，勞資雙方已就3月3日之前不進行罷工達成一致，更進一步的談判將在2月5日展開。
（來源：央視新聞客戶端）
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