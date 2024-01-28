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比利時農民封鎖高速公路　抗議歐盟農業政策
http://www.CRNTT.com   2024-01-28 12:56:42


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間1月27日，比利時抗議農民封鎖了位於那慕爾省地區的E42高速公路，呼籲提高農產品價格並減輕對歐盟綠色新政的嚴格要求。

抗議農民要求歐盟簡化行政管理、制定更易理解的法規，並提高農民收入。

（來源：央視新聞客戶端）

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