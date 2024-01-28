【
大
中
小
】 【
打 印
】
比利時農民封鎖高速公路 抗議歐盟農業政策
http://www.CRNTT.com
2024-01-28 12:56:42
（圖源：央視新聞）
中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間1月27日，比利時抗議農民封鎖了位於那慕爾省地區的E42高速公路，呼籲提高農產品價格並減輕對歐盟綠色新政的嚴格要求。
抗議農民要求歐盟簡化行政管理、制定更易理解的法規，並提高農民收入。
（來源：央視新聞客戶端）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
歐盟投資審查新規難成“救芯丸”
(2024-01-27 10:45:55)
中駐歐盟使團團長：歐閉關鎖國只會害了自己
(2024-01-26 09:48:03)
歐盟旅遊業顯著回暖
(2024-01-25 17:19:33)
歐盟擬新設對烏援助基金
(2024-01-24 13:58:06)
歐盟將啟動紅海軍事行動
(2024-01-23 10:18:02)
愛國者導彈返銷美國，日為虎作倀旨在自我鬆綁
(2024-01-23 09:36:20)
歐盟與中國綠色能源合作的樣板工程
(2024-01-23 09:18:19)
比利時布魯塞爾：樂享中國傳統文化
(2024-01-22 10:05:41)
歐盟批准一項針對波蘭玉米生產商的補貼計劃
(2024-01-20 11:00:32)
歐盟積極發展超級計算機
(2024-01-19 15:58:47)