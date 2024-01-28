社署支援專線　轉介合適社區服務

社會福利署署長李佩詩去年在活動上介紹24小時照顧者支援專線。（圖源：大公報） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，社署於去年9月26日推出照顧者支援專線，由超過100名專業社工輪值接聽，為有需要的照顧者提供資訊，轉介和配對合適的社區服務，以及探訪有緊急需要的個案，至今已接獲超過一萬個來電，平均每日有約80至140個來電，並曾介入8宗危機個案。



在過去四個月的逾萬宗來電中，查詢社區支援服務以及尋求情緒輔導的來電各占約30%，咨詢照顧問題和經濟困難等分別占約15%和約10%，餘下的涉及健康和房屋問題，以及查詢暫顧服務等。截至今年1月1日，專線已轉介超過290宗個案至暫讬宿位、短期住宿服務、精神復元機構或家庭綜合服務中心，為其配對適切服務以提供長期支援。



承辦專線的東華三院社會服務科主管婁振陽日前表示，來電者大多是“以老護老”的照顧者，亦有殘疾或特殊需要人士的父母，他提到，現時長者暫讬機構已由50間增至190間，名額亦由260個增至500個，形容“每區總有一間在附近”。



勞工及福利局表示，有本身患病的照顧者透過專線轉介親人接受緊急住宿暫讬及交通津貼，自己則可安心接受治療，另有雙老家庭獲轉介至長者鄰舍中心，接受社交及情緒支援，並安排輪候長者長期護理服務。



（來源：大公報）