在職照顧者壓力大　日睡不足六小時

左圖：循道衛理楊震社會服務處昨日舉行在職照顧者應援團年午宴，超過二百人出席。右圖：（左起）社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員張織雯、在職照顧者王先生、在職照顧者廖女士、在職照顧者熊女士、楊震助理總幹事（長者及青少年）呂如香，在台上分享經歷。（圖源：大公報） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，在職照顧者要兼顧工作與照顧家人，常面對多重困難及難言之隱。有在餐廳兼職的媽媽，因19歲兒子患自閉症，常無法安坐和發脾氣大叫，上班期間要隨時緊急回去照顧，長期壓力爆煲，令她有時會到海邊大叫發洩。有公司中層管理人員為照顧患腦退化的八旬母親，凌晨四、五時仍未休息。



有機構調查發現，逾六成受訪照顧者每日睡眠不足六小時，八成人每日僅有少於2小時的閒暇時間，機構鼓勵公眾不必“硬撐”，必要時主動求助。／大公報記者 王亞毛



照顧者常因要照顧患病的家庭成員而面對巨大壓力，而在職照顧者在照顧家庭的同時，更要平衡好工作時間。談及自幼患有自閉症的兒子，熊女士難掩淚水，“他坐不定，周圍到處跑，又經常突然發脾氣大叫……到現在已經照顧了19年，真的好辛苦！”她說，疫情期間減少出門，兒子變得非常情緒化，在家不斷大叫，甚至會咬人；而她自己白天上班，夜晚在兒子身邊又難以入睡，長期極度缺乏休息，壓力近乎爆煲。



熊女士現時在餐廳做兼職工作，有時兒子在家難以平穩情緒，她就要立即放下手上工作回去照顧兒子，“我這種情況，根本不可能做全職工作，兼職也只能提前與老板講清楚，希望彈性上班，好在老板包容。”她說，現時兒子每周在庇護工場可暫宿四日，由姑娘照顧，衝動行為減少。她自己也終於能安心工作，也有了私人時間，有時也會去海邊叫幾聲，或去餐廳安靜食餐飯，都已經能發洩壓力。



凌晨起床照顧腦退化母親



不僅打工仔，公司管理層職員亦是有苦說不出。王先生的母親85歲，去年起因腦退化患上認知障礙症，“她開始不記得很多事，連我和爸爸都不認得，有次凌晨叫醒爸爸，問他是誰，為何睡在自己旁邊，發脾氣也是常事，不舒服時甚至會拿棍打我。”他說，爸爸壓力很大，有時凌晨叫他過去安撫媽媽，到四、五時都不能休息，更影響翌日的工作。



王先生擔任公司中層管理人員崗位，有時需向員工解釋自己為何會突然請假，或無法在正常時間返工。他感嘆，照顧者最需要有耐心，同時也一定有同理心，理解別人的處境，他說有時員工主動談及自己的難處時，他亦會在不影響工作的情況下主動批假。

