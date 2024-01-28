全國團校工作研討會在京召開

中評社北京1月28日電／據中國青年報報導，1月26日，全國團校工作研討會在中央團校召開。團中央書記處第一書記、中央團校校長阿東出席會議並講話。



會議認為，做好新時代新征程黨的青年群眾工作，對團幹部隊伍建設和團校工作提出了新的更高要求。團校工作要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦為黨育人，提高政治站位，服務“國之大者”，鞏固拓展改革成果，努力以團校工作高質量發展為黨的青年群眾工作和共青團建設提供人才智力支持。要牢牢把握團校工作的根本遵循，深學細悟習近平總書記關於青年工作的重要思想，一體領會和貫徹習近平總書記關於幹部教育培訓、團幹部隊伍建設、團校改革發展的重要指示要求，認真落實《中國共產主義青年團幹部教育培訓工作條例》和《全國團幹部教育培訓規劃（2024－2028年）》，教育引導團幹部更加自覺地堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



會議指出，要緊緊圍繞新時代新征程黨賦予共青團的使命任務，辦好黨在青年工作領域特色鮮明的政治學校。把牢正確政治方向，堅持黨對團校工作的全面領導，自覺融入大局、服務大局，突出政治培訓和政治能力鍛造，鑄牢對黨絕對忠誠。堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂，強化黨的創新理論宣傳教育和研究闡釋，強化黨性教育，強化群眾工作本領訓練，著力培養高素質專業化團幹部隊伍。圍繞更好發揮共青團“政治學校、先鋒力量、橋梁紐帶、先進組織”作用，深入研究如何提高青年思想政治引領針對性實效性，如何組織動員青年投身中國式現代化建設、豐富拓展“青”字號品牌時代內涵，如何做深做實聯繫服務青年工作、推進中長期青年發展規劃落實和青年發展型城市建設，如何夯實團的基層基礎、擴大“兩企三新”領域有效覆蓋，如何加強黨領導的青年運動史、少年兒童運動史研究等課題，有力發揮為黨獻策、建言咨政作用。



會議強調，要堅持守正創新，把握著力重點，高質量推動團校改革和建設向縱深發展。在學科建設上求突破，培育做強優勢學科，強化共青團工作高端智庫建設；在課程建設上強質量，優化課程結構，加強課程研發，打造彰顯政治水平、政策水平、學術水平、專業水平的精品課程；在培訓體系建設上重協同，促進培訓資源力量共享，強化支持基層導向，建好網上團校；在師資隊伍建設上增潛能，加強骨幹教師培養，拓展師資力量來源，優化評價激勵機制；在從嚴治校上動真格，切實嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學，嚴肅紀律、嚴格管理，倡樹學習之風、樸素之風、清朗之風。



大家在研討交流時認為，中國青年工作院校協會在推動全國團校協同發展方面發揮了積極作用，要適應新的形勢要求，持續加強自身建設和推進從嚴治會，努力在推進團幹部教育培訓、開展青年工作研究、拓展交流合作等方面有更大作為。中央團校要承擔好協會秘書處職能，發揮示範引領作用。



團中央書記處書記王藝主持會議，並在會後圍繞做好團幹部教育培訓工作作輔導報告。研討會上，中央團校黨委負責同志介紹相關工作情況；來自中央組織部、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院和廣東省團校的專家作研討發言，圍繞推進黨的創新理論進教材、進課堂、進頭腦，借鑒黨校幹部教育培訓經驗，優化團校培訓課程建設和教育教學方法，加強團幹部政治培訓、理論教育、黨性教育、履職能力培訓等進行交流；中央團校學員代表談了學習體會。團中央機關有關部門負責同志，全國70餘所青年工作院校及有關幹部學院、高校、企業的200餘名代表參會。



據悉，1月25日至27日，中國青年工作院校協會第五次會員大會在中央團校召開，審議通過了協會工作報告、財務報告、章程（修正案）和協會專門委員會工作規則、2024年協會工作要點等，選舉產生了協會第五屆理事會和領導機構成員。

