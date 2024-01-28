貴州省政府工作報告中的“青年味兒”

中評社北京1月28日電／據中國青年報報導，在今年的貴州省兩會上，“建設青年友好型成長省份”第三次被寫入省政府工作報告。這份工作報告提到，2023年，貴州新建、改擴建幼兒園及中小學995所，新增基礎教育學位12.27萬個。新增高等教育學位6.35萬個，高等教育毛入學率突破50%，高校畢業生初次畢業去向落實率84.34%。在“一老一小”保障方面，貴州省養老機構護理型床位占比達62%，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數3.79個。“保交樓”項目交付房屋25.76萬套。



工作報告提出，2024年，將完善“市場＋保障”的住房供應體系，加快解決新市民、青年、農民工住房困難問題。此外，基本完成“保交樓”任務。加快構建普及普惠、優質均衡的公共服務體系，2024年普惠性幼兒園覆蓋率達84%、公辦幼兒園在園幼兒中占比達60%。



貴州省2024年計劃實施的10件民生實事，也多與青年相關，如增強教育質效、完善養老服務體系、優化托幼服務、豐富文化體育生活等。



2019年，貴州省出台《貴州省中長期青年發展規劃（2019—2025）》（以下簡稱《規劃》），2020年在全國率先提出建設“青年友好型成長型省份”。2023年世界青年發展論壇“青城市集”交流展中，貴州作為唯一省份參展。2023年，貴州省8個市（州）、53個縣（市、區）將《規劃》工作寫入黨代會或政府工作報告。貴州有兩個全國青年發展型城市試點和5個縣域試點，數量位居中西部第一。



2023年，共青團貴州省委聯合貴州省社科聯、貴州省社科院建立全國首個省級青年發展研究院，搭建貴州青年發展指標體系。以“貴州青年卡”綜合服務平台為牽引，推動新增出台青年發展政策334項，集成青年發展政策467項，強化政策轉化落地。貴州省12家規劃聯席成員單位實施7件青年實事，累計投入資金超過40億元，服務青年超329萬人次，推動帶動市、縣兩級實施青年實事164件。聚焦“招青引智”舉辦“青春遇見貴州·感受多彩魅力”全國青少年赴黔研學旅行推介活動、青年消費季等系列活動，吸引超過45萬名青年走進貴州、推介貴州。

