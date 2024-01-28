國圖推出龍年春節文化大餐

（來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據中國網報導，龍吟書香賀歲展”、新春游館會、“古籍尋游記”返場體驗……2024甲辰龍年將至，國家圖書館整合優質資源，精心策劃“龍騰書海 春滿文苑”春節主題活動，邀請廣大讀者通過線上線下方式一起尋年味、賞年俗、逛市集、讀好書。



圖書館里尋年味、賞年俗



2月2日（臘月二十三）起，“龍吟書香——甲辰新春賀歲展”在國家圖書館總館北區二層開展。展覽分為龍之為字、龍之形貌、龍之歷書、人中之龍、典籍載龍五個單元，通過文字描述、文物圖片、典籍書影等，全面介紹“龍”字從甲骨文、金文、小篆、隸書至楷書的演變，有關龍的文物、龍年歷書、龍年出生的歷史名人，以及《周易》《山海經》《楚辭》《史記》等典籍中載錄之龍，展現龍在不同時期、不同器物中的多元形象，突出龍作為中華民族象徵所具有的美好寓意、精神底蘊和文化內涵。



2月2日下午在總館北區二層大廳舉辦2024年“古籍里的春聯”發布暨書春活動，面向社會公眾發布20副古籍里的春聯。自2月3日（臘月二十四）起，將通過國家圖書館新媒體平台為讀者奉上“文心雕‘龍’——典籍里的中國龍”新春專題節目，邀請在文物、文獻、歷史學、博物館學、民俗學、人類學、傳統文化知識普及等領域的專家，講述典籍里的中國龍故事。



2月2日至2月24日（臘月二十三至正月十五），國家圖書館官方微博平台組織全國各地方圖書館開展“一起曬曬過年的習俗”互動活動，倡議網友圍繞春節年俗、對聯書寫、飲食文化等內容開展文稿或藝術作品創作，展現各地區不同的民俗節日風貌。



描百福、扎彩燈 玩轉新春游館會



節日期間，為讓到館觀眾充分體驗中國傳統文化的魅力與樂趣，國家圖書館策劃推出新春游館會活動。