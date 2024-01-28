中評社北京1月28日電／據中國青年報報導，一所大學究竟靠什麼美名遠揚？靠什麼成為真正意義上的好大學？靠什麼贏得持續發展和基業長青？



今天的大學發展，特別需要有基於使命感的戰略謀劃和長期主義，需要審時度勢，深刻認識和把握高等教育規律。科學技術日新月異，特別是人工智能，正在不斷地解構建構人類的生活形態甚至是生存方式；中華民族偉大復興，比過去任何時候都更加迫切地呼喚卓越大學和優秀人才；高等教育生源正在逐年減少，如果不致力於識變應變創新發展，落伍大學或陳舊學科專業的命運一定是關停並轉，這絕不是危言聳聽。



在推動發展的關鍵節點，必須加強理論武裝。人與環境的互動互化是馬克思恩格斯融辯證唯物主義和歷史唯物主義於一體的理論創新。恩格斯指出：“人本身是自然界的產物，是在自己所處的環境中並且和這個環境一起發展起來的。”“人創造環境，同樣環境也創造人。”面對充滿不確定性的世界，與時俱進辦好大學，我們要更加注重協調處理好內外部關係，創造更好的發展環境，與環境良性互動，為實現新的目標贏得時間與空間。



大學為民族而生，因使命而興



大學為民族而生，因使命而興。要積極響應並有力支持政府工作。我在長沙和永州幾所大學工作時，不僅認真研讀每一年的湖南省政府工作報告，也認真研讀長沙市、永州市以及學校所在行政區的年度政府工作報告，這樣做的目的主要是搞清各級政府在想什麼、做什麼，從中尋找辦學思路、辦學方向、工作任務和發展機會。



要贏得政府支持重視，必須常問：“國家為什麼要在這個區域布局我們這所大學？”



要自覺以鄉村振興為己任，不斷增強服務意識和服務能力，努力為社會創造價值。首要的是與社會各界特別是產業界建立廣泛聯繫，開放包容，走出去，請進來，源源不斷吸納優質社會資源，輸出智力成果；俯首傾聽“三農”一線的聲音，優化學科專業布局、確定科研方向、調整人才培養目標。

