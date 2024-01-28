油尖旺青年同樂日　勁歌熱舞歡騰

中評社北京1月28日電／據大公報報導，霹靂舞、擊鼓、合唱團，還有模擬飛行駕駛……油尖旺東分區“青年、關愛、共融”同樂日昨日下午於香港文化中心露天廣場舉行，現場人頭攢動，笙歌鼎沸，充滿青春氣息。是次同樂日除了有各式各樣精彩歌舞表演之外，還有精心設計的具有當區特色打卡場景、各種特色攤位遊戲，內容豐富，無論大人還是小朋友都玩得不亦樂乎。街坊體會到完善地區治理的新一屆區議會與以往完全不同，市民點贊“好肯做嘢！”



市民贊新一屆區會“好肯做嘢”



市民劉女士在現場攤檔體驗了少數族裔HENNA手部彩繪，興奮地拿出手機拍照記錄畫在手上的精致花紋。她說：“今日這個活動很好玩，等人少一點時會去體驗新年剪紙及人像剪影”，她亦表示，體會到完善地區治理，新一屆區議會與以往完全不同，“好肯做嘢！”認為這對於香港社會的發展“很重要”！



此次活動由油尖旺民政事務處及油尖旺東分區委員會主辦，旨在向市民介紹完善地區治理下，油尖旺區新一屆區議會和關愛隊如何與分區會及其他區內團體合作，服務青年和其他地區人士。“青年、關愛、共融”是油尖旺地區工作重要的核心元素。現場邀請了當區青年和少數族裔為市民和遊客呈現精彩的表演，包括霹靂舞、競技啦啦隊、少年擊鼓、街頭busking、少數族裔歌舞、關愛隊合唱團等。另外，活動還邀請了在油尖旺區設總部的青年制服團體，包括香港童軍總會九龍地域、香港女童軍總會以及香港紅十字會向青年朋友介紹服務，並安排了多項特色攤位遊戲，令此次活動成為促進青年、少數族裔與其他居民融合的平台。



活動揭幕儀式由兩頭青年醒獅助興，民政事務總署署長張趙凱渝、立法會議員梁文廣、油尖旺民政事務專員餘健強、中聯辦九龍工作部副處長周彥濤、一眾油尖旺區區議員、油尖旺東分區會委員以及油尖旺關愛隊（東分區）隊長到場出席。



張趙凱渝表示，隨著新一屆區議員在1月1日上任，政府完成了將“愛國者治港”原則落實到地區治理層面的工作。新一屆油尖旺區議會在民政專員領導下，以扎根基層、服務社區的實際行動，連同關愛隊、分區會和其他地區團體群策群力，推廣完善的地區治理架構，展現愛國愛港新氣象。



（來源：大公報）