美國會從伊拉克撤軍嗎

中評社北京1月28日電／近日，伊拉克民兵武裝頻繁襲擊美軍駐伊拉克基地，伊拉克總理蘇達尼也多次對美軍下“逐客令”。伊拉克外交部25日宣布，伊拉克和美國將啟動高級軍事委員會對話，推動制定具體時間表，確定美國主導的國際聯盟顧問在伊駐留期限，並開始逐步減少駐伊顧問數量。伊拉克為何仍有美軍存在？伊拉克各界對美軍持何態度？美軍為何在伊拉克賴著不走？



伊拉克為何仍有美軍存在



2003年，美國編造“伊拉克有大規模殺傷性武器”這一莫須有罪名，不顧國際社會強烈反對，繞過聯合國安理會，糾集盟友悍然入侵伊拉克。所謂“大規模殺傷性武器”再無下文，數十萬無辜生命在連年衝突中隕落。



美國用戰爭手段強勢摧毀伊拉克國家機器，打破當地政治秩序和社會穩定，為恐怖主義提供溫床。2011年底，美軍匆忙撤出伊拉克，給“伊斯蘭國”等極端組織在伊發展壯大留下可乘之機。



美軍很快又卷土重來。2014年，“伊斯蘭國”武裝攻占伊拉克第二大城市摩蘇爾，並占領伊西部和北部大片土地。美國主導的打擊極端組織“伊斯蘭國”國際聯盟增兵伊拉克。



美國2021年12月從伊拉克撤出作戰部隊，目前仍有約2500名美軍士兵以訓練伊拉克政府軍、擔任軍事顧問的名義在伊拉克駐扎。美方稱，這些部隊的任務是“協助伊拉克安全部門打擊‘伊斯蘭國’，防止其死灰復燃”。



伊拉克各界對美軍態度如何



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，駐扎在伊拉克和敘利亞的美軍屢遭襲擊。伊拉克民兵武裝“伊斯蘭抵抗組織”承認實施了多起襲擊，聲稱這是對美國支持以色列打擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）的回應。



作為報復，美軍近期也多次打擊伊拉克境內武裝組織。1月4日，美軍襲擊了位於首都巴格達東部的伊民兵武裝“人民動員組織”目標。

