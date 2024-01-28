如何落實好結構性減稅降費政策

中評社北京1月28日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議提出，“落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展”。



近年來，我國持續推進減稅降費，減輕經營主體稅費負擔。數據顯示，2023年，全國新增減稅降費及退稅緩費超2.2萬億元。



“真金白銀的減稅降費紅利對企業創新發展的支持作用十分明顯。”國家稅務總局所得稅司司長王世宇表示，下一步，要持續加大支持科技研發稅費優惠政策落實力度，堅持把研發費用稅前加計扣除比例提高至100%的政策作為制度性安排長期實施，增強科技研發稅收優惠的確定性。



同時，持續激發企業科技創新主體的積極性、主動性，以稅費優惠政策引導企業走自主創新之路，逐步形成覆蓋企業成長和創新全生命周期的稅費政策支持體系；持續優化科技成果轉化的政策環境，探索豐富針對研發成果收益的稅費優惠政策，鼓勵產學研深度融合和創新科技成果轉化。



製造業是近年來減稅降費政策支持的重點。國家稅務總局貨物和勞務稅司司長謝文表示，稅務部門將科學謀劃、精準施策，持續為製造業企業紓困解難、增強信心，助力實體經濟穩步發展。一方面持續優化“政策找人”工作機制，加強宣傳輔導，積極幫助製造業企業向高端化、智能化、綠色化轉型升級；另一方面強化風險防範，健全完善七部門常態化聯合打擊虛開騙稅工作機制，確保面向製造業企業的政策紅利精準直達快享。



“良好的營商環境關係著納稅人繳費人的切身利益，廣大經營主體期待相關部門進一步完善服務舉措，持續優化稅收環境，更好服務經濟社會發展。”中國社會科學院學部委員高培勇說，當前，稅務部門不斷優化“政策找人”推送精度、完善稅費服務訴求解決機制，切實抓好政策落實“最後一公里”，取得了很大成效。下一步，需要多部門協作，加大信息共享、共治力度，持續推出更多讓經營主體減負的舉措，不斷優化小微企業、個體工商戶等小微經營主體發展環境，助力經營主體成長壯大。

