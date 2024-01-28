抓實抓細安全生產工作落實

中評社北京1月28日電／據人民日報報導，1月27日，寧夏銀川富洋燒烤店“6·21”特別重大燃氣爆炸事故調查報告公布。國務院事故調查組堅持科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效的原則，查明了事故經過、發生原因、人員傷亡情況以及有關單位情況和責任，查明了地方有關黨委政府、相關部門在監管方面存在的問題和相關人員的責任，深入剖析了事故暴露的突出問題，總結事故主要教訓，提出整改和防範措施建議。



安全生產事關人民福祉，事關經濟社會發展大局。習近平總書記高度重視安全生產工作，強調“切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定”。這起事故發生後，習近平總書記立即作出重要指示批示，要求“全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任”，強調“各地區和有關部門要牢固樹立安全發展理念，堅持人民至上、生命至上，以‘時時放心不下’的責任感，抓實抓細工作落實，盯緊苗頭隱患，全面排查風險”。



經國務院事故調查組調查認定，這是一起因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其有關部門履職不到位、燃氣安全失管失控，造成的生產安全責任事故。這起事故造成多人傷亡，令人痛心，教訓深刻，暴露出地方黨委政府及其有關部門專項整治敷衍了事、源頭管理失職失責、氣瓶檢驗充裝弄虛作假等問題。必須認真汲取教訓、抓實整改舉措，舉一反三加強重點行業、重點領域安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全。



習近平總書記強調：“人命關天，發展決不能以犧牲人的生命為代價。這必須作為一條不可逾越的紅線。”當前我國發展面臨的形勢錯綜複雜，必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動。要牢固樹立安全發展理念，堅持人民至上、生命至上，堅持底線思維、極限思維，始終把安全生產放在首要位置，將安全生產要求貫穿到各項工作全過程，把統籌發展和安全、抓好安全生產工作作為完整準確全面貫徹新發展理念、推動高質量發展的重要舉措，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，做到發展和安全動態平衡、相得益彰。



安全生產是一項實打實、細之又細的工作，必須強化風險意識、責任意識，決不能有絲毫鬆懈、半點馬虎。各地區各有關部門要保持如履薄冰的高度警覺，以“時時放心不下”的責任感抓好安全生產。要緊抓主要矛盾，強化標本兼治，大力推動公眾安全意識和從業人員安全責任、安全技能提升，針對燃氣、建築施工、交通運輸等重點行業領域，從源頭上降低安全風險，全鏈條明確、分解、落實安全生產的相關責任，切實把責任和壓力傳導到基層末梢。只要把制度完善起來，把責任落實下去，定能牢牢守住安全生產底線，維護好人民群眾生命財產安全。



（來源：人民日報）



