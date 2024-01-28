一攬子舉措助推內地香港金融合作更進一步

中評社北京1月28日電／據新華社報導，“債券通”升級、“跨境理財通”優化、實施港澳居民購房支付便利化政策、深化數字人民幣跨境試點……日前，中國人民銀行和香港金管局決定推出六項政策舉措，內地和香港的金融合作有望更進一步。



在1月24日舉行的國新辦新聞發布會上，中國人民銀行副行長宣昌能介紹，深化內地和香港金融合作的六項舉措可以概括為“三聯通、三便利”。



在聯通方面，一是將“債券通”項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品；二是進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務；三是發布優化粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點的實施細則。



記者注意到，“三聯通”與債券市場關係密切。一方面，將“債券通”北向合作項下的人民幣國債、政策性金融債券納入人民幣流動資金安排合資格抵押品名單；另一方面，《關於進一步支持境外機構投資者開展銀行間債券市場債券回購業務的公告（徵求意見稿）》日前公布，擬支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購。



“讓海外機構利用‘債券通’持有的優質債券作為香港公開市場操作的抵押品，有利於進一步增強中國債券市場的吸引力。”渣打香港金融市場部主管曾繼志介紹，人民幣債券有較好的投資價值和避險屬性，回報率也很穩定，境外投資者一直將其作為重要的配置資產。



業內人士表示，債券回購業務的參與者範圍進一步擴大、種類更加豐富，有助於境外投資者滿足流動性管理需求、控制資金成本，是中國債市對外開放進程中的又一重要進展。



近年來，中國債券市場對外開放取得長足進步。截至2023年末，共有1124家境外機構進入中國債券市場，覆蓋70多個國家和地區，持有中國債券總量為3.72萬億元人民幣，較“債券通”開通前增長340%。

