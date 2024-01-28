江蘇盱眙：“一村一主播”助力鄉村振興

中評社北京1月28日電／除了日常忙村裡的工作，黃蘭軍自加擔子：每周一、三、五晚上，雷打不動直播一兩個小時。作為江蘇淮安市盱眙縣淮河鎮洪建村黨總支書記，他涉足網絡直播已有8個月，初衷是幫村裡的上百戶蟹農無償帶貨。



一村一品，洪建村主打養蟹，大閘蟹養殖面積約1.2萬畝。螃蟹旺季時，全村近一半的蟹農都是黃蘭軍直播間的“供貨商”。他的粉絲大多是家住周邊的網友和工作在外的盱眙人，一段時間下來，他的銷售額已達400多萬元。



臘月裡天寒地凍無蟹可賣，黃蘭軍依然照常直播：嘮嘮家常，答疑解惑，宣傳家鄉。“過去老輩人習慣聽廣播，現在人沒事兒看直播，咱也得跟上趟兒。”1月24日晚上8點，黃蘭軍上線不久，有粉絲咨詢高齡補貼的問題，他解答了補貼標準、申領流程和辦理地點。



“像計生政策、種糧補貼等都是大夥比較關心的，這些政策我大部分都掌握，講起來不費事。”但也有黃蘭軍一時答不上來的。幾天前，在外務工的老鄉王克海說到獨生子女費，把他問住了。為此，他特意跑了一趟淮河鎮便民服務大廳問問清楚，在下次直播中看到王克海上線時作了答覆。



跟隨網絡時代的腳步，廣大基層工作者正在作出自己的探索嘗試。在盱眙縣，還有養龍蝦的、種蔬菜的、養肉牛的、放蜂的、剪紙的、做虎頭鞋的等各個行當，都在陸續加入直播帶貨的賽道，像黃蘭軍這樣的村官則是其中的主力軍。

