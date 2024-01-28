規上工業企業利潤連續5個月實現增長

中評社北京1月28日電／據人民日報報導，1月27日，國家統計局發布2023年工業企業利潤數據。數據顯示，2023年，國內需求逐步改善，工業生產穩步回升，規模以上工業企業效益持續恢復，主要行業利潤積極改善，新動能培育壯大，工業經濟高質量發展基礎進一步鞏固。



2023年，全國規模以上工業企業利潤繼續保持恢復態勢。其中，三、四季度規上工業企業利潤分別增長7.7%、16.2%。從當月增速看，自2023年8月以來，規上工業企業利潤連續5個月實現正增長。



工業企業營收水平穩步回升，帶動利潤持續改善。2023年，規上工業企業營業收入比上年增長1.1%，累計營收增速連續5個月回升。其中，四季度營業收入同比增長3.2%，增速比三季度加快2.9個百分點。



超六成行業全年利潤實現增長，七成行業利潤呈回升態勢。2023年，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤比上年增長，利潤增長面為65.9%，比上年擴大12.2個百分點；有29個行業全年利潤增速比1至11月加快或降幅收窄、由降轉增，呈回升態勢，占70.7%。



裝備製造業利潤增長加快，支撐作用進一步增強。2023年裝備製造業利潤同比增長4.1%，比上年加快2.4個百分點；拉動規上工業利潤增長1.4個百分點，比上年提高0.8個百分點，對工業企業利潤恢復的支撐作用進一步增強。分行業看，鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車行業利潤比上年分別增長22.0%、5.9%；電氣機械行業受光伏、鋰離子電池等新能源產業帶動，利潤增長15.7%；通用設備行業受產業鏈持續恢復帶動，利潤增長10.3%。



下階段，要發揮超大規模市場優勢，著力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加快構建現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高質量發展。



