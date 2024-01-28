京港資產管理圓桌會議在港成功舉辦

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京1月28日電／促進京港對話交流 共謀金融開放發展



第十七屆亞洲金融論壇在香港舉辦期間，由香港貿發局和北京金融街服務局聯合主辦的“京港合作圓桌專題活動”在香港成功舉辦。此次活動旨在貫徹中央金融工作會議關於鞏固和提升香港國際金融中心地位的精神，落實京港洽談會兩地主要領導有關加強亞洲金融論壇和金融街論壇互動、強化京港金融合作的要求，促進金融街國家金融管理中心與香港國際金融中心合作交流。1月25日，來自北京金融街的國壽資產、工銀瑞信、中銀理財等資管金融機構以及易方達基金和神州信息公司代表與在港的東方匯理、景順投資、惠理基金等資產管理機構及香港投資基金公會、香港金融科技協會負責人圍繞“內地與香港資管機構資管跨境合作重要機遇”“金融科技在資管業務的實踐展望”等話題展開對話交流，共話加強合作、共謀發展篇章。



北京金融街服務局局長盧五星介紹了北京金融街建設資產管理高地的成效，提出京港兩地都肩負着落實國家重大戰略、擴大開放的重要使命，應進一步完善交流合作機制、加強金融前沿領域合作研討、服務兩地機構與人才交流互動，專題推介了北京金融街的資源禀賦及招商政策，誠邀香港企業及優秀金融人才赴京創業展業興業。



香港貿發局服務業拓展總監張詩慧表示，香港作為國際金融中心，是亞洲首屈一指的金融資金管理中心，擁有良好的金融科技企業發展生態，為京港兩地合作提供了穩健基礎，貿發局願持續為兩地機構搭建交流平台，創造合作機會。



香港中資基金業協會永遠名譽會長、南方東英總裁丁晨主持圓桌討論。“內地與香港資管機構資管跨境合作重要機遇”討論環節中，中銀理財董事長劉東海認為，2024年信用利差將趨於穩定，信用債市場品種結構也將持續轉變，境內外資金雙向流動有望加快，建議內地與香港金融機構在理財產品互認、特色離岸資產投研合作、風險管理信息互通方面拓展合作深度。國壽資產副總裁於泳介紹了在綜合化經營、數字化轉型和國際化布局方面的經驗，提出希望從政策層面擴大對國內資管機構海外投資的支持，呼籲兩地機構為推動互聯互通建言獻策，匯聚兩地比較優勢，拓展營銷中國戰略，吸引更多外資進入中國。工銀瑞信基金副總經理趙紫英分析了國內的ETF市場發展現狀，分享了跨境業務中不同國家地區的客戶需求差異，並期待ETF能夠更廣泛地納入互聯互通。惠理基金董事總經理、亞太區分銷業務主管陳榮達指出去年跨境理財通增長蓬勃，分析了內地和香港投資者對產品的偏好差異，希望通過加強與內地資管機構的交流更多瞭解內地客戶需求，從香港方面做好配套服務。景順投資董事總經理、固收亞太區主管黃嘉誠分享了其見證從北向通、南向通到滬港通、深港通等政策閉環完善的過程，表示對中國債券市場對外開放的前景充滿信心，希望未來在流動性管理和風險對衝等配套設施、產品類別及交割流程等方面進一步完善政策體系。霸菱資產董事總經理、大中華區及東南亞業務發展負責人武芹從管理保險基金80餘年的機構背景出發，分享了在產品供給、結構性資產、政策及國際地緣政治形勢等方面的思考，認為當前國內保險資金的全球配置比率仍然較低，亟待進一步推進金融高水平對外開放。東方匯理資產管理亞洲區副主席、集團執委會委員鐘小鋒以歐盟為參照，提出雙方的親切感、信任度和認可度對跨境資管發展非常重要，應不斷加強兩地金融人才互通、行業協會交流，共同面對市場普及投資知識。

