全球看春晚！春晚序曲”活動在紐約啟動

（來源：央視新聞） 中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間1月26日，中國中央廣播電視總台“春晚序曲”活動美國專場在紐約舉行，活動以“過中國春節，看總台春晚”為主題，以春節文化為紐帶促進國際人文交流，推動文明互鑒。中國常駐聯合國代表張軍，聯合國副秘書長、文明聯盟高級代表莫拉蒂諾斯，聯合國副秘書長李軍華、徐浩良，美國、日本、波蘭、菲律賓、馬來西亞、越南、古巴、尼加拉瓜、毛裡求斯等國常駐聯合國使節及外交官，聯合國秘書處官員及各界友好人士等逾200位嘉賓出席活動。總台全球看春晚活動自此啟動。



中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄在視頻致辭中表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節。不久前，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節確定為聯合國假日，充分展現了中華文明和東方文化的魅力，彰顯了聯合國倡導的多元、包容的文化價值理念。除夕看春晚，已經成為中國人的新年俗。如今，春晚已連續舉辦41屆，在一代代觀眾心裡留下了美好記憶，成為世界走近中國、瞭解中國的文化名片。今年，總台還將充分發揮68種語言、CGTN融媒體平台等傳播優勢，通過全球“朋友圈”推介春晚，推動“海外千屏”傳播春晚，讓全球民眾在領略歡歌笑語中分享中國春節、中華文化的獨特魅力。奮進新征程的中國人民將在龍年迎來中華人民共和國75周年華誕。中央廣播電視總台將為促進各國人文交融、推動構建人類命運共同體貢獻更大力量！



中國常駐聯合國代表張軍表示，春節源於中國，也屬於世界。在中方和許多國家的積極推動下，聯合國大會通過決議，將春節確定為聯合國假日，這進一步豐富了春節的世界意義，為更多的人走近中國、品味中國文化開辟了新的更大空間。龍是中華民族的重要精神象徵，寓意著正義、力量、勇氣、奮進和吉祥。當今世界充滿挑戰。相信新的一年裡，龍的精神將為我們注入強大動力，讓我們更加團結，更有力量，攜手應對挑戰，讓我們的世界更加和平，讓我們的生活更加美好幸福！



聯合國副秘書長、文明聯盟高級代表莫拉蒂諾斯向中國人民致以新春祝福，祝賀春節成為聯合國假日。莫拉蒂諾斯感謝中國政府及人民長久以來對聯合國工作的支持，包括促進文化多樣性、包容社會和相互尊重，而這正是聯合國文明聯盟所追求的目標。他表示，自己在2023年曾赴中國參加第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，並致力於在聯合國推動習近平主席提出的“全球文明倡議”。中文“天下”一詞給他帶來啟發：全人類都在同一片藍天下，和平與合作彌足珍貴。期待聯合國文明聯盟與中國繼續緊密合作，推動人類進步，實現更多宏偉目標。

