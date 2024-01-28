甘肅：強化紀檢監察監督與統計監督貫通協同

中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委報導，近日，由甘肅省紀委監委機關、省紀委監委駐省發展改革委紀檢監察組、省統計局工作人員組成的9個督導組，分赴全省14個市州和蘭州新區，開展第二次統計專項治理行動包聯督導。此次包聯督導主要任務是監督檢查專項治理行動前期，各市州自查自糾問題整改情況；選取部分企業和項目，開展數據質量核查；檢查市州統計局，以及組織、發改、工信、住建、商務等部門專項治理行動開展情況。



包聯督導工作機制是甘肅貫通紀檢監察監督和統計監督的一項重要舉措。據瞭解，此次督導組在全覆蓋督導調研的基礎上，針對突出問題、短板不足，通過專題調研、實地督導等方式，點對點監督，跟蹤問效。督導組掌握專項治理行動進展，適時約談提醒、電話督促、現場指導。同時，集中力量查處發現的統計造假違紀違法問題和統計部門移交的問題線索，依規依紀依法追責。



“各督導組成員均由省紀委監委、駐省發展改革委紀檢監察組和省統計局工作人員共同組成，將紀檢監察機關政治監督、案件查辦優勢與統計部門行業監管、執法檢查優勢有機融合，能夠更加精準發現問題，對違紀違法行為形成更加強烈的震懾。”甘肅省紀委監委相關負責同志表示。



此前，甘肅省紀委監委圍繞增強監督合力，組織開展“紀檢監察監督與統計監督協同貫通推進統計造假問題治理”專項調研。省紀委監委將調研情況轉化成制度成果，制定出台《甘肅省紀檢監察監督與統計監督貫通協調實施辦法》，全面總結、充分吸收配合開展專項治理行動的經驗做法，從信息溝通、線索移送、協同監督、成果共享等4個方面，規範細化紀檢監察監督與統計監督貫通協同工作，凝聚監督合力。



“聚焦紀檢監察監督與統計監督貫通協調，在信息溝通方面，我們明確了定期會商、日常聯繫、提供材料、參加會議等內容。線索移送方面，明確了移送範圍、移送重點、移送部門、移送時限、移送建議、主要材料、移送程序、優先辦理、督辦通報、責任追究等內容。”甘肅省紀委監委有關負責同志表示。

