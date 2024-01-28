南京：打好激勵幹部擔當作為組合拳

中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委消息，前不久，有群眾反映江蘇省南京市建鄴區南苑街道某社區“缺少為民服務大廳，老百姓辦事極不方便”。針對這一問題，上級有關單位下發民生問題整改事項交辦單，要求立行立改。為確保限時完成整改任務，經報街道工委研究同意後，社區立即組織實施服務大廳改造項目。



據瞭解，該項目預算金額9.9萬元。由於時間緊、任務重，社區黨支部書記郭某著眼“先解決問題”，未按要求履行招投標程序，而是從街道工程施工單位數據庫中直接指定施工方，存在一定廉政風險。“相關程序履行不到位，本應追究社區黨支部書記責任，鑒於其主要目的是回應群眾關切、提高服務效率，工作中雖有錯誤卻並非主觀故意，也未造成不良影響，經研究決定對其予以容錯免責。”這是南京市紀委監委通報的容錯糾錯典型案例之一。



為擔當者擔當，為負責者負責。南京市紀檢監察機關堅持嚴管和厚愛相結合，在強力推進正風肅紀反腐的同時，深入落實“三個區分開來”要求，扎實推進鼓勵激勵、容錯糾錯機制，著力營造擔當作為、心齊勁足的幹事環境。2023年以來，已為210餘名失實檢舉控告黨員幹部澄清正名，回訪受處分黨員領導幹部1221人。



精準問責，才能促擔當盡責。南京市紀委監委持續深化拓展“治不正之風、促擔當作為”系列監督，組織開展“問責質效提升年”行動，把容錯免責減責與深化運用“四種形態”、精準審慎追責問責結合起來，堅持盡職免責、失職追責、精準問責，樹立實幹導向、弘揚實幹作風，進一步激發廣大黨員幹部幹事創業的積極性、主動性和創造性。



容錯糾錯，絕不是搞紀法“鬆綁”。工作中，南京市紀檢監察機關堅持以事實為依據，客觀公正收集相關證據材料，從性質、初衷、取向、程序、情形、影響、處置等方面綜合研判，精準分類處置，以免責減責“正面清單”解除幹部思想顧慮，同時以追責問責“負面清單”為幹部擰緊幹事創業“安全閥”，做到實事求是、不枉不縱。



為清白者撐腰，向誣告者亮劍。對受到失實檢舉控告的黨員幹部，南京市紀檢監察機關在查清事實的基礎上，嚴格按照“一人一案、一人一稿”原則，採取書面、當面、會議、通報等形式，在一定範圍內為幹部澄清正名，及時消除負面影響，同時嚴肅查處誣告陷害行為，切實維護黨員幹部合法權益。

