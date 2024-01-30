社評：中美鬥爭台灣問題 管控台海形勢

王毅與沙利文在曼谷的兩天會談，台灣問題依然是重點議題之一 中國外交部圖 中評社香港1月30日電（評論員 冬日）台灣地區領導人選舉前後，中美雙方顯示了明顯的共同管控台海形勢的跡象。尤其是賴清德勝選，台海形勢出現新的危險因素和不確定性，更需要中美雙方共同管控。王毅與沙利文在曼谷最新就此進行了溝通。



在此次曼谷兩天12小時的會談中，台灣問題依然是重點議題之一。王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是“台獨”，中美關係的最大挑戰也是“台獨”。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持“台獨”承諾落實到行動上，支持中國和平統一。沙利文則強調了維護台海和平與穩定的重要性。



雙方在台灣問題上的分歧是顯而易見的，但公約數是“維護台海和平穩定”，分歧在於如何維護，台海不穩的癥結何在，當前的優先是什麼？這也是中美目前在台灣問題上博弈鬥爭的焦點。



從特朗普政府晚期開始，尤其是拜登政府上台以後，在美國反華勢力和國會親台勢力的鼓動之下，美方“以台制華”的衝動強烈。美方採取“切香腸”策略，一點一點地蠶食和侵蝕“美國的一個中國”政策，本來就被加入“與台灣關係法”的“美國的一中政策”進一步被掏空。從而在2022年8月份以佩洛西訪台為高潮，釀成了又一次台海危機。