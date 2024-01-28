﻿美國逾700種藥今年1月漲價

中評社北京1月28日電／據大公報報導，綜合路透社、《華爾街日報》報導：多家藥廠從今年1月起調高美國市場的藥物價格，涉及至逾700種藥物，漲幅中位數跑贏通脹。提價的藥廠包括美國的輝瑞（Pfizer）和法國的賽諾菲（Sanofi）等大製藥廠。



大多數藥廠在每年1月或7月對處方藥清單價格進行調整，其中1月的價格調整最多。截至今年1月24日，根據非營利性藥物定價分析機構46brooklyn Research分析，多家製藥企業在1月上半月提高了782種品牌藥的市面銷售價格。這些製藥商上調藥物價格的漲幅中位數為4.5%，高於美國去年12月的通脹率3.4%，而有些藥物的價格漲幅約為10%以上。



其中，備受關注的“減肥神藥”、糖尿病藥物諾和泰（Ozempic，即司美格魯肽注射液）的價格上漲了3.5%，令一個月用量花費接近970美元。諾和泰的生產商諾和諾德（Novo Nordisk）表示，售價變動考慮到了市場條件和通貨膨脹等因素。禮來公司的糖尿病藥“Mounjaro”也被廣泛用於減肥，價格上漲了4.5%，每月藥費升至1070美元。



今年總計有140多家藥廠的藥物面臨漲價。據悉，輝瑞將調高124款藥物價格，至少連續第二年宣布大幅漲價，占所有計劃漲價藥物的四分之一以上。賽諾菲計劃對傷寒、狂犬病和黃熱病疫苗各漲價9%。



數據顯示，多家藥廠在2023年調高美國市場上1425款藥物售價，少於2022年漲價的1460款。此前，拜登政府為應付通脹和製造成本增加，去年公布大幅調降多款高價藥物價格，包括胰島素。



（來源：大公報）