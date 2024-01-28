﻿胡塞武裝襲亞丁灣英油輪

也門首都薩那附近的胡塞武裝分子。（圖源：路透社） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，據路透社報導：也門胡塞武裝發言人薩雷亞26日表示，該組織當天向一艘在亞丁灣航行的英國油輪發射了多枚導彈，油輪被擊中後起火。



薩雷亞稱，這艘油輪是英國公司所有的“馬林.羅安達”號，胡塞武裝將“採取所有可能的軍事手段保護也門和支持巴勒斯坦人民”。



全球最大金屬和石油貿易商之一托克集團26日證實，該集團運營的“馬林.羅安達”號油輪在亞丁灣被一枚導彈擊中後起火，船上人員沒有受傷。



美國中央司令部表示，胡塞武裝26日向在亞丁灣航行的美國導彈驅逐艦“卡尼”號發射了一枚反艦彈道導彈。導彈被“卡尼”號成功攔截，沒有造成人員傷亡和船身損壞。



一名不願公開姓名的美國官員稱，向“卡尼”號發射導彈是胡塞武裝對行經紅海的船只發動襲擊以來，首次直接針對美國軍艦。



胡塞武裝控制的馬西拉電視台27日報導，美軍和英軍當天發動兩次空襲，目標是也門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港。



美國官員透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯計劃在數日內出訪歐洲，與以色列摩薩德局長巴爾內亞、埃及情報總局局長卡邁勒和卡塔爾首相穆罕默德會面，幫助促成哈馬斯和以色列之間達成更長期的停火協議。



（來源：大公報）