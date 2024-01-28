﻿逃亡49年　日本知名通緝犯桐島聰落網

桐島聰是日本最知名通緝犯之一。圖為在東京中央區一個火車站貼著桐島聰的通緝令。（圖源：法新社） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，據共同社報導：日本最知名的通緝犯之一桐島聰，26日在神奈川縣一間醫院自爆身份後被捕。目前警方正推進DNA鑒定等身份確認工作。桐島聰牽涉多宗日本大型企業爆炸恐襲事件，於1975年開始被警方通緝，逃亡長達49年。



警方稱，該名自稱桐島聰的70歲男子目前為癌症晚期，正住院接受治療，但此前使用的是化名。他25日向醫院工作人員自稱“桐島聰”，稱“生命的最後想用真名”。



桐島聰於1972年加入了當時極左派的暴力組織“東亞反日武裝戰線”，該組織旗下設有名為“狼”、“大地之牙”、“蠍子”等戰鬥小組，桐島聰當時屬於“蠍子”小組。他1975年4月19日在東京銀座的韓國產業經濟研究所門口附近引爆了土制的定時炸彈，同年5月被警方通緝。



“狼”小組1974年8月策劃的三菱重工東京總部爆炸案，造成8人死亡，約380人受傷。事件發生前，嫌犯曾打電話警告，但被當成惡作劇電話。



警方多年來都在追查桐島聰的下落，但所知甚少。據悉，警視廳正在尋找桐島聰的親屬進行DNA比對，至少需要數天才能得出結果。



（來源：大公報）