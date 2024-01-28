特朗普誹謗女作家罪成　判賠6.5億

左圖：卡羅爾（白衣）和律師團隊26日離開法庭。（圖源：路透社）；右圖：示威者在法院外高舉“特朗普是最大失敗者”等標語。（圖源：法新社） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，綜合BBC、《紐約時報》、《華爾街日報》報導：當地時間26日，美國前總統特朗普在紐約南區聯邦法院審理的一宗名譽誹謗案中，被裁定向美國女作家卡羅爾支付總計8330萬美元（約6.5億港元）的賠償金。特朗普表示將就案件提起上訴，稱判決“絕對荒謬”，斥責“美國的法律制度被當作政治武器”。分析人士稱，特朗普剛剛在今年大選的共和黨初選中連下兩城，出閘幾無懸念，他源源不斷的法律糾紛對其選情是一把“雙刃劍”，讓普通民眾更厭惡他的同時，也鞏固了他在其基本盤心中“政治受害者”的形象。



卡羅爾自2019年起控告特朗普曾在20世紀90年代中期對其性侵，後又訴其誹謗。去年5月，陪審團裁定特朗普性侵和誹謗卡羅爾事實成立，需向她支付500萬美元賠償損失。



分析：官司成雙刃劍



26日的判決是不到一年內特朗普第二次被民事陪審團裁定需向卡羅爾支付賠償金。根據此次裁定，特朗普因惡意和肆意誹謗卡羅爾，需向卡羅爾支付6500萬美元的懲罰性賠償金和1830萬美元的名譽損害賠償金。



審判期間，特朗普僅一天就在社交網站上發布了40多條詆毀卡羅爾的帖子，本月在新罕布什爾州的造勢活動中又出言侮辱。在法庭內，卡羅爾的律師稱特朗普所謂的自言自語的聲音過大，別人都能聽到。特朗普一直在說“欺詐”和“獵巫”，法官多次警告他會被逐出法庭。



卡羅爾的律師認為，為了阻止特朗普繼續攻擊卡羅爾，巨額賠償是必要的。裁決結果宣布後，特朗普隨即發表聲明，稱將提起上訴，“我們的法律制度失控了，並被用作政治武器”，“他們剝奪了第一修正案賦予的所有權利”，“這不是美國”。



前聯邦檢察官埃普納指出，迄今為止，特朗普通過在上訴過程中向法院轉交押金，避免了向卡羅爾支付任何款項。



紐約州雪城大學政治學教授裡赫爾認為，就特朗普的競選活動而言，不斷增加的法律糾紛對他來說既是好事也是壞事，“讓普通民眾更討厭他，但也鞏固了他的基本盤，甚至促使一些持觀望態度