香港特區政府：向國際社會講好香港人權故事

中評社北京1月28日電／據新華社報導，聯合國人權理事會國別人權審議工作組第45屆會議一致通過中國參加第四輪國別人權審議報告。香港特區政府發言人27日表示，香港必定繼續以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，有理有據、有力有節地向國際社會講好香港特區人權故事。



香港特區政府政務司司長陳國基27日完成瑞士行程，返抵香港。他除了出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議外，連日來也與不同的國際及當地組織代表會面，加強溝通，並介紹香港各方面最新發展。



香港特區政府發言人表示，在此次審議中，多國充分肯定中國在促進和保護人權方面作出的不懈努力和取得的歷史性成就。特區政府一直全力配合國家參與審議工作，積極回應各國有關香港特區人權情況的意見和建議，同時嚴正駁斥少數國家的無理失實言論。



發言人說，憑借國家堅實支持，香港必定繼續以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，有理有據、有力有節地向國際社會講好香港特區人權故事。



發言人重申，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹“一國兩制”方針。香港特區政府會依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。



（來源：新華網）