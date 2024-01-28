“時代列車”上的肯尼亞

中評社北京1月28日電／據新華社報導，“這條鐵路真的締造了一個國家。”1903年，英國人查爾斯·埃利奧特這樣誇贊大英帝國在東非修建的米軌鐵路。他所說的“國家”，其實是指“英屬東非保護國”。他本人，是帝國任命的英屬東非專員——不列顛百科全書網站稱他為在東非推行“白人至上主義”的始作俑者。



時間過去了120年。2023年12月12日，肯尼亞——當年英屬東非的主體部分——迎來第60個國家獨立日。這一天，首都內羅畢市中心的鐵路博物館人氣比平時旺了許多，人們來這裡重溫歷史。



當年，象徵西方文明成就的鐵路載著探險者、殖民者和旅行者，給當地部族帶來野蠻的征服、掠奪和殺戮，也見證了肯尼亞人一步步的覺醒、抗爭和獨立。



正如馬克思所言：“當我們把目光從資產階級文明的故鄉轉向殖民地的時候，資產階級文明的極端虛偽和它的野蠻本性就赤裸裸地呈現在我們面前。”



“有人稱讚這條鐵路造就了肯尼亞，但更多人把它看作英國殖民肯尼亞的工具。殖民政策本質上是榨取性的，不是為了促進發展。”肯尼亞非洲政策研究所中非中心執行主任丹尼斯·穆內內接受新華社記者採訪時說，“肯尼亞獨立60年，我們將不斷回顧歷史，從創傷中恢復，推動肯尼亞獲得更大發展。”



“文明人”最懂“規則”



走進鐵路博物館，入口處墻壁上懸掛著一張東非地圖，上面標注著這條有百年歷史的米軌鐵路。



1896年，這條鐵路在印度洋港口城市蒙巴薩開工，逐漸向西北延伸至內陸，1901年到達非洲最大湖泊維多利亞湖畔的弗洛倫斯港，即今天的基蘇木。



英國殖民者選擇在此修築鐵路，還要從更早之前的一場國際會議說起。

