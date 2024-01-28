訪第78屆聯合國大會主席弗朗西斯

中評社北京1月28日電／據新華社報導，日前，第78屆聯合國大會主席弗朗西斯在紐約聯合國總部接受新華社記者專訪，對中國堅定支持以聯合國為核心的國際體系表示感謝，同時高度讚賞中國在國際事務中的重要貢獻與領導作用。他強調，聯大工作將以聯大第2758號決議為指引，遵循一個中國原則，期待中國未來在促進國際合作、應對全球性挑戰等方面發揮更關鍵作用。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，第78屆聯合國大會主席弗朗西斯於1月27日至31日訪華。



弗朗西斯說：“多年來，中國理解聯合國等多邊機構在促進全球合作和國家間交流中的重要性。同時，中國在發展進程中將為所有人爭取和平、繁榮、進步和可持續發展列為優先事項，這與我擔任聯大主席期間的優先事項高度一致。”



弗朗西斯認為，近年來，中國在維護多邊秩序、促進可持續發展等方面持續充分發揮“領導作用和重要影響力”，中國通過開展國家間合作應對挑戰的舉措值得充分肯定。“全球共同應對挑戰最好且唯一的辦法就是通過由聯合國主導的進程，並根植於多邊主義。”



弗朗西斯稱讚中國是“可持續發展的引領者”。他認為，中國努力團結全球力量、凝聚共識，“將發展問題置於全球議程突出位置”，中國提出的“一帶一路”倡議與聯合國發展議程緊密對接，全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議也將深化全球、區域以及各國之間發展戰略的協同，有助於促進世界各國共同包容發展。



中國一貫主張和平解決爭端，尊重國家主權、領土完整，始終堅持通過對話和外交途徑解決爭端。弗朗西斯對此予以高度稱讚，並強調在當前全球範圍內暴力和衝突不斷增多的大背景下，遵守聯合國憲章宗旨和原則是國際關係的重中之重。



弗朗西斯以中國推動沙特阿拉伯和伊朗恢復外交關係為例，認為中國此舉進一步彰顯其通過對話協商化解矛盾分歧的一貫立場和努力，“這也將促進聯合國憲章理想的實現”。

