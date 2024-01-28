法國國禮《論語導讀》背後的故事

中評社北京1月28日電／據新華社報導，牛皮封面、飄口燙金、書口刷紅……2019年3月，正在法國進行國事訪問的國家主席習近平從法國總統馬克龍手中接過作為國禮的《論語導讀》，細細翻看。這部首次以法語向歐洲系統介紹中國儒家思想的著作，因此再次走到聚光燈下，引發人們的廣泛關注。



據介紹，記錄孔子及其弟子思想言行的語錄集《論語》作為中國傳統文化經典著作，早在17世紀就已傳入歐洲。1687年巴黎出版的《中國哲學家孔子》是《論語》在西方的第一個拉丁文譯本。法國東方學家貝尼耶在這本拉丁文書籍的基礎上進行法語編譯，完成《論語導讀》一書。貝尼耶希望法國讀者，特別是當時的君主和貴族閱讀此書後，能以孔子道德哲學思想為借鑒，“培養仁愛、溫和、誠信和人道的精神”。



這本書的出版工作因作者突然離世而中斷，只留下幾份手抄本傳世。近年來，在中法人文交往不斷深化的背景下，兩國學界對《論語導讀》研究不斷深入，不僅為瞭解數百年前歐洲學者眼中的中國提供新視角，也揭開了一段東西方文明交流互鑒、相得益彰的歷史佳話。



“提供一面哲學思想的鏡子”



作為法國國禮的《論語導讀》如今典藏於中國國家圖書館。作者貝尼耶曾旅居東方十多年。彼時，拉丁文《中庸》和法文《孔子傳》等書籍的出版，一定程度上滿足了法國知識分子對東方哲學思想的渴求。



中山大學哲學系法籍教授蒂埃裡·梅納爾（中文名梅謙立）認為，貝尼耶崇尚儒家著作中呈現的崇高道德和政治理想，所以希望能以儒家思想原則，作為構建現代政治學的基礎。



梅謙立曾主持編譯《中國哲學家孔子》中文版，2015年協助《論語導讀》現代版在法出版工作。“貝尼耶的翻譯非常細致，比如他保留了《論語》對話的敘事方式，同時參考中國古代士大夫的注釋。”梅謙立說。

