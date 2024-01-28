“中國之光”點亮剛果（金）首都金沙薩夜空

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，剛果（金）是非洲面積第二大國家，擁有非常豐富的自然資源，但基礎設施建設匱乏。首都金沙薩現在仍有大量居民因缺乏電力資源，每天日落後不得不生活在黑暗之中。近年來，中國“一帶一路”的電力建設者正用自己的努力，用“中國之光”逐步點亮金沙薩的夜空。



在剛果（金）首都金沙薩，除了市中心區域外，夜幕降臨之後，大部分居民只能生活在黑暗之中，依靠街邊飛馳而過的汽車為他們帶來轉瞬即逝的光亮。近年來，中國“一帶一路”的電力建設者正在用自己的努力逐漸改變這一狀況。



總台記者 周濤：這裡是宗戈2水電站，電從這裡經過220千伏輸電線，再經過配電網走進金沙薩千家萬戶。所有工程均由中方承建，中國之光正在逐步點亮金沙薩夜空。



目前中方人員正在金沙薩金代萊區進行配電入戶工作。得知自己家在夜晚將有光時，當地居民都感到十分高興。



當地居民 蘇珊：這對我們來說是件好事，因為我們以前都沒有電，但是現在，他們給我們提供了電。這讓我們感覺很好。



小商店店主 羅歇：以前我們沒有電，水、果汁、酒都不好賣。那時候我們白天也生活在昏暗中，東西賣不出去，真的好難。但是現在我們有電了，這太讓人興奮了。因為你們來了，為我們做了一件好事。



剛果（金）國家電力公司業主代表對中方目前的工作非常滿意，期待在改善金沙薩未來電力供應的過程中繼續與中方合作。



宗戈水電站總經理 金布瑪：我希望建設大型水電設施的項目，能夠繼續下去。這樣剛果（金）的大部分人口都能從電力供應中受益，從而推動國家的發展。