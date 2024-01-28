北京經濟整體回升向好形勢觀察

中評社北京1月28日電／面對外部壓力和內部困難，首都經濟2023年走出了“波浪式”前進路線：GDP增速一季度3.1%，上半年躍升至5.5%，前三季度回落到5.1%，進入四季度增勢趨穩，總體呈“前低、中高、後穩”態勢。



剛剛閉幕的北京市兩會，亮出了首都去年全年“成績單”：GDP增長5.2%，超過年初政府工作報告設定目標0.7個百分點。人均GDP、全員勞動生產率、萬元GDP能耗水耗等多項指標保持全國省級地區最優水平。



事非經過不知難。2023年，北京堅持高位統籌、掛圖作戰，“拉滿弓、綳滿弦”，抓投資項目、優營商環境、強新質產業、鑄消費信心，推動經濟穩中有進、進中提質，高質量發展的澎湃動能加速匯聚。



抓投資：重大項目“跑”起來



歲末年初，歷時4年多打造的北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館，以飄逸瑰麗、融匯古今、功能多元之姿，同時開門迎客，禮接四海賓朋。至此，首都2023年重大項目建設圓滿收官。



抓項目就是抓發展，穩投資就是穩增長。2023年以來，北京以超常規舉措擴大有效投資，牢牢把重大項目握在手，引領首都經濟穩步回升。年初至今，640個市區重點項目全部實現開工，重大項目儲備庫保持“開一備三”。



投資要拼速度、更重質效。2023年，北京高技術產業投資同比增長16.2%，創新投資持續增加。亦昭生物醫藥中試研發生產基地投產，“一南一北”兩個機器人產業園落地，京東方第6代新型半導體顯示器件生產線開建……高質量項目建設快馬加鞭，現代化產業體系加速培育。



在北京南中軸線上，疏解後的大紅門批發市場“變身”國際文化科技園，近10萬平方米高品質產業空間、超2萬平方米繽紛商業配套、近500套人才公寓“整裝待發”，已吸引150多家企業落地。

