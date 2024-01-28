《財米油鹽》｜這屆年輕人最愛買啥年貨？

中評社北京1月28日電／農曆龍年即將到來，不少地方早已刮起了消費“龍”卷風：商場裡，各類龍首飾、龍服裝，讓人“龍”光煥發；旅遊景點內，各種龍燈展、龍冰雕，正式“龍”重登場。



龍，作為中華民族的圖騰和獨特精神標識，甚至可以說是維繫全世界華人的精神紐帶。從進入1月起，大家如同“血脈覺醒”，到處“龍裡龍氣”。



電商平台上，以龍年新年衣、龍年拜年服等為主題的國潮服飾銷量環比暴漲超120%；不少黃金品牌瞄准愛囤“金豆豆”的年輕人，推出“招財龍”“聚寶龍”“平安龍”主題飾品；龍元素國風款化妝品，也成了各“國潮”品牌的新爆款；龍年主題郵票、紀念幣、生肖酒火熱發售，其中中國郵政發行的《甲辰年》特種郵票溢價幅度甚至高達近460%。



不僅如此，作為最具國際代表性的生肖，中國龍在海外也可謂是龍騰四海，相當“吃得開”。在義烏國際商貿城，各類創意十足的中國龍年畫、掛件、玩偶不僅在傳統大市場東南亞廣受歡迎，來自美國、歐洲、澳洲的訂單也在不斷攀升。



其實，龍年主題消費不僅反映了中國經濟的韌性與活力，也是大家表達對美好生活向往、對品質產品追求的一種方式。一年到頭，有人趁機清空了購物車，有人終於入手“饞”了許久的好物。



一份份簡單的龍年禮物，不僅是奮鬥者對自己的犒勞，也給即將到來的農曆甲辰龍年，打出了實實在在的消費“開門紅”。



據悉，今年商務部將以“消費促進年”為主線，推動消費持續擴大，增強消費市場回升勢頭。與2023年提出的“消費提振年”相比，今年重點新增了培育壯大新型消費，支持直播電商、即時零售等新業態新模式健康發展，打造數實融合消費新場景，激發數字消費活力等重點。此外，一季度，商務部還將以“國貨潮品”為主題，開展全國網上年貨節、老字號嘉年華、全國消費促進月等專項活動，同時將在節日期間啟動重要生活必需品市場監測日報制度，加強消費市場形勢分析和趨勢研判。與此同時，正在召開的地方兩會上，“擴大有潛能的消費”也成為備受熱議的重要話題。這些無疑都是對去年中央經濟工作會議提出的“著力擴大國內需求”等重點任務的政策延續和具體落實。



“爾濱”爆火、“國貨”出海、年貨熱銷……2024年開年首月，線上線下消費熱潮湧動，令人振奮。伴隨著年味漸濃，“花樣”消費市場也必將為公眾提供更豐富的消費體驗，成為拉動經濟發展的澎湃動力。