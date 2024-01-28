日本沖繩縣知事呼籲停止美軍新基地施工

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間28日，日本沖繩縣知事玉城丹尼與上任後首次訪問沖繩的日本內閣官房長官林芳正舉行會談。



針對駐日美軍沖繩縣普天間基地搬遷至名護市邊野古地區一事，玉城丹尼在會談中表示，沖繩當地民眾對此持反對立場，希望日本政府采納民意，停止在邊野古地區的施工。



日本政府此前已在1月10日提前啟動了位於沖繩縣的駐日美軍邊野古基地大浦灣一側的地基改善工程。在日本政府宣布啟動工程時，沖繩縣正就日本政府代替地方自治體批准地方項目一事進行上訴。沖繩縣知事玉城丹尼當時表示，應當在訴訟結束後再協商是否能開始施工，“但現在政府卻依著自己的性子來，我覺得非常遺憾”。



據日媒報導，地基改善工程只是邊野古基地建設的基礎部分，此後還要修建飛機跑道等設施，整個施工期預計將持續至2033年4月。



1996年，日本和美國政府商定，把位於沖繩縣普天間的美軍基地搬遷至該縣名護市邊野古，新基地需要填海造地並新建飛機跑道。日本政府在施工前發現邊野古海底地基鬆軟，因此向沖繩縣申請修改設計方案。長期以來，沖繩民眾一直反對美軍基地搬遷工程，要求美軍基地徹底遷出沖繩縣。2021年11月，玉城丹尼曾對基地設計修改方案做出“不予批准”的決定。