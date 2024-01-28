在“中國輕紡城”感受科技力量

中評社北京1月28日電／一根絲、一塊布“織”入先進科技，會帶來多少種可能？



開年之際，記者走進浙江紹興柯橋區的中國輕紡城集群。



穿行在店鋪林立的輕紡城裡，猶如置身布匹的海洋。在這裡，隨處可以遇到能獨立開發特色面料的實力商家。



在東區一家名為“衣上”的店鋪內，銷售經理羅立琴拿起一塊名為“竹絲緞”的樣布說，它將綠色環保的竹纖維和抗皺性強的聚酯纖維織在一起，不僅細膩光滑，還能透氣吸濕、抗菌防皺。



“一些功能性面料研發長達半年。雖然研發成本較高，但產品附加值高才更有競爭力。”這家店鋪的面料開發總監龍平告訴記者。



依靠科技創新增強產品競爭力，早已成為3萬多家經營戶的共識。



“去年，我們與國家石墨烯創新中心共同研發集抗紫外線、抑菌、抗靜電、遠紅外、吸濕、速幹等功能於一體的石墨烯科技環保面料。”位於輕紡城坯布市場的紹興漢途紡織品有限公司總經理朱宇告訴記者。



這家公司將功能性面料作為新增長點，去年總銷售額同比增長53%。“這段時間，工廠800台織布機連軸轉，訂單已排到4月份。”朱宇說。



儘管面臨需求不足等諸多挑戰，中國輕紡城仍交出一份亮眼的成績單。2023年，中國輕紡城市場群成交額超2700億元，同比增長8.22%，“線上線下”兩個市場成交額超3600億元；柯橋區紡織品出口額達1094億元，同比增長5.15%。

