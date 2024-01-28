小心投資影視劇背後的欺詐黑幕

中評社北京1月28日電／據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報導，甘肅省蘭州市公安和檢察機關近日聯合發布通告，征集一起影視投資詐騙案件的受害者和相關線索，引起輿論關注。涉案的部分影片由知名藝人出演，並在電影節獲獎。這樣的影片為什麼會與詐騙案相關？投資影視劇虧了錢，司法機關如何界定當事人遇到的是風險還是詐騙？



甘肅蘭州的林女士是從一個股票群裡看到投資電影的宣傳，她查證了影片的備案資料和相關公司的資質。為股票群裡推薦的這兩部電影分別投了120萬元和10餘萬元。



林女士表示：“我查了，電影局的備案確實有，而且當時在天眼查上也能查到該公司的相應資質。最後事實證明電影確實上映了，只不過上映兩天就下架了。當時他們說，預計票房在7億元。如果電影能到7億元，120萬元就能變成400萬元，收益很可觀。但上映了以後，票房好像衹有30餘萬元。當天我就覺得天都塌了，對普通的人來說，100餘萬元的投資就是一輩子的積蓄。”



電影確實上映了，但票房不如預期。不少人會認為這屬於投資的風險，但蘭州警方調查發現，其中涉嫌詐騙。



蘭州市公安局副局長張寶成介紹：“好多同行也不理解，認為這就是經濟糾紛。電影獲得了上映的資格，而且已經公映，只是票房收入低而已，所以普遍認為不是詐騙。但是從犯罪的客觀要件和基層邏輯來看，我們對這起案件進行了深度研判，包括資金流、信息流，我們認為這就是典型的電信詐騙。在2020年，大家都認為票房大火，認為投資電影是一種掙錢的買賣，不法分子就利用這種從眾心理，把受害人引到這裡，用的全都是電詐的吸粉引流方法。”



復盤整個過程，一名已經被批捕的嫌疑人告訴記者，自己就是在薦股微信群中向投資者宣傳電影項目的其中一個人。在這樣的群裡，大部分是像他這樣的“水軍”，真正的投資者只占少數。“每家公司都不太一樣，如果是微信群，40個人中大概就10個是客戶，30（個）是水軍。現在很多客戶是看廣告加微信進來的，以後再告訴他說老師要開直播，讓他進直播間。”

