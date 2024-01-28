節前到粵高鐵票最低打3折

中評社北京1月28日電／據羊城晚報報導，1月27日，2024年春運第二天，廣鐵集團預計到發旅客356.6萬人次。其中，廣東地區預計發送旅客132.2萬人次，同比增加78.4萬人次，增長68.7%，較2019年同期增長23.2%；廣東地區到達旅客93.9萬人次，同比增加45.9萬人次，增長104.5%，較2019年同期增長19.7%。與往年春運不同的是，今年春運廣東地區到達客流增長明顯，主要以旅遊流、探親流為主。



廣鐵集團根據客票預售和候補購票數據情況，動態靈活安排旅客列車開行，通過加開旅客列車、動車組重聯、開行夜間高鐵等方式，梯次投放運力，滿足廣大旅客出行需求。



1月28日，廣鐵集團預計開行列車3025列，計劃加開列車292列，其中加開動車185列（含夜間高鐵8列）、普速列車107列。廣東地區將增開前往南寧、貴陽、武漢、長沙等熱門方向列車。



鐵路部門在加大運力供給的同時，推出春運出行票價優惠政策，高鐵票最高8折、最低3折。據介紹，目前普速列車折扣車票，主要是春運期間新增臨客返程放空列車，這部分列車去程車票緊俏，返程空座率較高，為充分利用運力資源，部分返程放空列車推出低折扣票價，滿足不同旅客不同時段的出行需求。



列車折扣涉及區間包括：節前2月3日至9日，從長沙、鄭州、武漢、成都、重慶、南寧、宜賓、遵義等方向開往廣州、深圳、佛山方向，共計20趟春運列車實施票價優惠，其中高鐵17趟、普速3趟。節後2月10日至14日、19日至22日，從廣州、深圳、佛山前往鄭州、武漢、重慶、成都、南昌、長沙、張家界、遵義、懷化等方向列車20趟，其中高鐵17趟、普速3趟。