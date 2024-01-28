安徽淮北市古饒鎮發展特色產業工坊

中評社北京1月28日電／走進安徽省淮北市烈山區古饒鎮草廟村，艾草“微工坊”映入眼簾，卷艾條、製作艾草包、填充艾草枕頭……工坊生產車間內一派忙碌景象。“工人都是本地人，我們努力幫助大家解決就業問題。”工坊負責人孫偉說。



草廟村種植艾草歷史悠久。幾年前，孫偉在草廟村等地建起艾草種植基地。去年，公司僅艾草就賣了8000多噸，實現營業收入1700餘萬元。依托艾草發展起來的一個個“微工坊”，成為帶動村民增收致富的新路子。



近年來，為解決農村閑置勞動力增收渠道窄、村級集體經濟收入少等難題，古饒鎮按照閑置優先、就近便利等原則，因地制宜盤活村裡的廢棄廠房等集體建設用地，圍繞艾草種植加工、布鞋製作等產業，大力推進“一村一工坊”建設。



“艾草粉原材料有人送上門，做好了有人上門收，不耽誤照顧老人孩子，一個月還能掙不少錢呢！”村民秦秋芬對現在的生活很滿意，邊說邊幹，手腳麻利。



古饒鎮黨委書記陳平生介紹，針對一些特殊群體，當地“微工坊”將原材料等送到村民家中，村民在家就能加工，“打通分發、加工、回收全流程，暢通“微工坊”供需鏈和加工鏈。”



走進古饒鎮南園村“微工坊”，工坊負責人李維斌正帶領6名村民製作布鞋，“經過30多道工藝製作出的布鞋，吸汗、透氣，穿起來很舒服。工坊製作的傳統布鞋廣受歡迎、銷量很好。”



“採取“非遺＋文創＋訂單”模式，群眾務農、就業、持家都不耽誤，還能把布鞋製作技藝更好地傳承下去。”李維斌說。



“通過實施黨建引領、村企合作、農戶參與發展模式，“微工坊”成為帶動農戶增收、壯大村集體經濟的有效途徑。”烈山區委常委、組織部部長丁曉莉介紹，古饒鎮12個“微工坊”全部建成後，可提供就業崗位超1200個，人均年增收3.6萬元以上。



（來源：人民日報）