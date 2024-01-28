中國明確下階段全面消除麻風危害目標

中評社香港1月28日電／記者28日從國家疾控局獲悉，近日，國家疾控局等12部門聯合印發《全面消除麻風危害可持續發展規劃（2024-2030年）》，明確到2030年，實現全國麻風患病率大於1/10萬的縣（市、區）數為0，麻風患者完成治療時新發生2級畸殘比為0，促進消滅麻風的目標早日在中國實現。



麻風是一種嚴重危害人類健康的慢性傳染病，如不能早期發現和及時治療，可導致局部皮膚損害，嚴重者甚至出現失明、面部畸形和手足殘疾等。



新華社報導，一組數據顯示，中國通過實施《全國消除麻風病危害規劃（2011-2020年）》，全國已取得基本消除麻風危害的重要成果。截至2020年底，全國麻風患者數量明顯減少，實現較2010年底下降50%以上、全國98%以上的縣（市、區）麻風患病率控制在1/10萬以下的規劃目標。



根據新版規劃，中國將根據麻風患病率數和本地新發麻風病例縣（市、區）數等情況，將全國31個省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團劃分為三類地區，進行分類指導、分類施策、統籌推進。其中，一類地區持續加大力度，全面推動攻堅，強化病例發現與治療工作，阻斷疾病傳播；二類地區強化監測干預，防止波動反彈；三類地區做好監測預警，積極鞏固成果，維持好消除危害的良好局面。



規劃還從“規範病例管理，提高治療效果”“強化畸殘預防，促進全面康復”“加強健康教育，消除社會歧視”等6個重點領域，提出早期發現患者、致力精準治療、預防新發畸殘等主要任務。



國家疾控局發佈的政策解讀明確，下一步，國家疾控局將會同有關部門督促各地工作落實，並開展相應的階段性和終期評估。