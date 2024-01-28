非洲獅的生活　竟被外來物種大頭蟻擾亂了

中評社香港1月28日電／外來的螞蟻也能擾亂非洲獅的生活？研究人員發現，這種情況確實發生在了非洲大草原上。



一個國際團隊近日在美國《科學》雜誌上發表論文說，通過一項跨越30多年的研究，觀察到一種外來螞蟻如何改變非洲大草原上的樹木覆蓋，進而讓獅子更難捕食它喜歡的獵物斑馬。



新華社援引報導，在肯尼亞中部的大草原上，鐮莢金合歡樹與當地螞蟻“互惠共生”，樹木為螞蟻提供巢穴和食物。作為回報，螞蟻會在大象、長頸鹿等大型食草動物來襲時，幫助樹木“逼退”這些動物，例如成群結隊的螞蟻會爬進大象鼻孔。



不過，一種被稱為大頭蟻的入侵物種正在改變這一切。它們會破壞當地螞蟻群落，卻不能保護樹木免受大型動物侵害。樹木失去“保鏢”後，很容易遭到食草動物啃食，而樹木減少，讓依靠樹木掩護的獅子更難伏擊斑馬，時常空手而歸。



研究團隊發現，為擺脫這種困境，獅子正把注意力轉向水牛，然而水牛比斑馬體形更大，且常成群結隊，並不好對付。



論文作者、美國佛羅里達大學生物系教授托德·帕爾默說，大頭蟻入侵肯尼亞估計已有10多年，由於它們對大型動物沒有攻擊性，所以一直沒有引起關注。現在看來，它們正在以非常微妙的方式改變自然，產生令人震驚的影響。



“這些微小的入侵者正在神秘地牽動非洲生態系統的紐帶，決定誰被吃掉，在哪裡被吃掉。”帕爾默說，“目前還不知道獅子轉變狩獵策略會帶來什麼結果，我們非常有興趣跟進這個故事。”