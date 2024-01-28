新疆柯坪：戈壁灘“駝”起綠色富民產業

中評社北京1月28日電／據新華社報導，駝鈴聲聲，駱駝作為古絲綢之路上主要的交通工具，也是東西方商貿人文交流的重要標誌。卸下鞍屜後，它們並沒有退出歷史舞台。而今，搖身一變，成為助力南疆農牧民走上富裕之路的新同伴。



地處塔里木盆地北緣的新疆柯坪縣，近年來依托以駱駝養殖為主的綠色產業“跑”出了創新發展加速度。據柯坪縣農業農村局數據顯示，目前該縣駱駝存欄達4萬峰，位居全國前列、新疆第一。其中奶駝存欄量達6000峰，駝奶產量達4000噸，實現精深加工產品綜合收益7億元，養殖戶人均增收2萬元。



作為古絲路重要驛站，柯坪縣駱駝養殖歷史久遠，但真正靠它們致富還是近幾年的事情。在這之前，當地農牧民家的駱駝多以零星散養為主，有的在當地紅沙漠景區“打工”掙錢，有的以售賣駝絨、駝肉為主，並未邁入規模化產業化。



“目前每峰產奶駱駝一年至少能帶來1.5萬元收入。”34歲的養殖戶沙拉依丁·賽買提就是靠駱駝養殖實現了致富夢。眼下，他養殖的駱駝達268峰，雇了好幾名幫手。而在三年前，這一數量僅為20峰。接下來，他計劃繼續擴大養殖規模，帶動更多鄉親共同致富。



在當地政府的協調下，落戶於此的駝奶加工企業分別與駱駝養殖戶簽訂了為期6年的協議，確保長期按照每公斤30元的固定價格收購駝奶，以打消駱駝養殖戶的後顧之憂。



“現在當地的駝奶制成品供不應求，遠銷北京、上海和廣東等地市場。”新疆新駝乳業有限公司總裁趙軍勝說。



與此同時，當地還實施建圈獎勵、貸款貼息、保費補貼等9項惠民政策，越來越多的農牧民同沙拉依丁一樣從傳統牛羊養殖“切換”到駱駝養殖的新賽道。柯坪縣農業農村局黨組書記李純坤表示，為了進一步做優做強駱駝產業，力爭到2024年底駱駝存欄達5萬峰，實現“人均一峰駝”的目標，屆時全縣近一半人口將在駱駝產業鏈條中受益。