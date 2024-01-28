河北立法加強知產保護激發創新活力

中評社北京1月28日電／據法治日報報導，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。河北省十四屆人大常委會第五次會議表決通過的《河北省知識產權保護和促進條例》（以下簡稱《條例》），已於2023年11月1日起施行。《條例》共八章68條，分為總則、培育與創造、轉化與運用、行政保護與司法保護、社會保護與自我保護、服務與保障、法律責任和附則。



“《條例》對知識產權的創造、培育、運用、保護、管理、服務等方面作出了具體規定，為河北推進知識產權強省建設、充分激發全社會創新活力、促進經濟高質量發展提供了堅實的法治保障。”河北省人大常委會法工委主任楊金深說。



優化營商環境



近年來，河北省知識產權保護和促進工作雖然取得了長足進展，但隨著知識產權強省建設的深入推進，還存在知識產權產出質量和轉化效率有待進一步提升，知識產權行政管理能力和保障能力有待進一步加強以及維權成本高、侵權成本低等諸多問題急需破解。



“有必要結合河北實際，通過地方立法解決知識產權保護和促進中的突出問題，進一步發揮知識產權制度激勵創新和優化營商環境的作用，推動河北知識產權保護和促進工作不斷邁上新台階。”河北省人大常委會法工委副主任馬桂旺說。



在強化立法目的和政府職責方面，《條例》明確優化營商環境和創新環境，推進知識產權強省建設，促進經濟高質量發展的立法目的。同時，要求政府將知識產權保護和促進工作納入國民經濟和社會發展規劃、政府考核體系和營商環境評價體系，明確知識產權主管部門、管理部門、相關部門和組織的職責。



《條例》特別提出，加強與京津協同協作，推動資源共享，加強與有關國家和地區的交流合作，提升知識產權保護和促進國際化水平。鼓勵和支持雄安新區、中國（河北）自由貿易試驗區在知識產權培育創造、質量提升、轉化運用、服務開放以及跨境電子商務知識產權保護等方面先行先試和制度創新。

