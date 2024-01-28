火車站里的“流動博物館”

中評社北京1月28日電／據光明日報報導，1月的廣州，寒意漸濃。27日上午，廣州白雲站候車廳內，回家的旅客拉著各式行李箱有序進站，期待著與親友團聚。



當天，車站大廳里迎來一座“流動博物館”。新中國鐵路建設成就紀念章、鐵路通車紀念票、“新世紀金龍號”機車紀念章等57件鐵路珍貴藏品，被整齊擺放在嶄新的玻璃展櫃里。這些藏品首次走進新開通的廣州白雲站，一大早便引來旅客們駐足觀看。



“這些徽章的形狀為什麼不一樣呀？”一個紅衣小女孩指著展櫃中一排排紀念徽章疑惑道。



“讓我來給你解釋吧。”博物館專職講解員陳思佳俯身對女孩柔聲說。之後便對著一個個形狀各異的徽章耐心講解起來，一對年輕情侶也凑過來認真耹聽。



旅客吳小姐聽完講解不禁稱讚：“現在的車站不僅建得越來越漂亮，進站越來越方便，連文化活動也辦得越來越有特色，博物館都搬進了車站。”



陳思佳告訴記者，此次展覽是廣州鐵路博物館1號館第4部分“高鐵時代”的展陳優化內容，在這裡提前向社會揭秘，旨在為廣大旅客送上一道“鐵味文化盛宴”。“流動博物館”是一種新型的文化傳播方式，既是文旅融合的新渠道，也是文化惠民、文化賦能的新路徑，能更好地拉近老物件與社會大眾的距離，使南來北往的旅客在旅途中感受鐵路的發展成就和文化魅力。



據瞭解，在百年老站粵漢鐵路黃沙站舊址上修建的廣州鐵路博物館，是目前華南地區最大的鐵路博物館。自2022年5月18日對外開放以來，一直深受廣大市民和遊客的喜愛，成為網紅打卡點。除滿足遊客參觀外，博物館還積極聯合企事業單位、社會團體、中小學校開展紅色學習教育、主題黨日等形式多樣的活動，搭起文化融合互通的橋梁。截至目前，博物館預約參觀人數已逾43萬人次，接待各界團體3000餘個。